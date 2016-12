foto Ap/Lapresse

- Luigi De Magistris afferma di schierarsi "con Antonio Ingroia e non con chi ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale per evitare che si faccia luce sulla trattativa tra Stato e mafia". Così si esprime il sindaco di Napoli ed ex magistrato concludendo la manifestazione del Movimento arancione. "Se non si farà chiarezza - aggiunge De Magistris - sulla stagione delle stragi, il Paese non potrà ripartire".