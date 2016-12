foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

La situazione in Europa 09:54 - Risveglio sottozero oggi in molte città del Centronord. Le temperature sono sempre più rigide e la colonnina di mercurio ha segnato questa mattina -6 gradi a Torino, -8 a Bolzano, -5 a Milano, -4 a Firenze e Roma. Nonostante il gelo le condizioni meteorologiche delle prossime ore saranno ancora buone, in attesa dell’arrivo, a partire da domani, della perturbazione numero 5 di dicembre, che sarà accompagnata dalla "nevicata di Santa Lucia". - Risveglio sottozero oggi in molte città del Centronord. Le temperature sono sempre più rigide e la colonnina di mercurio ha segnato questa mattina -6 gradi a Torino, -8 a Bolzano, -5 a Milano, -4 a Firenze e Roma. Nonostante il gelo le condizioni meteorologiche delle prossime ore saranno ancora buone, in attesa dell’arrivo, a partire da domani, della perturbazione numero 5 di dicembre, che sarà accompagnata dalla "nevicata di Santa Lucia".

La neve tornerà dunque imbiancare il Nord, anche nelle zone di pianura e nelle città di Torino e Milano.



Oggi si prevede invece una moderata nuvolosità su regioni centrali adriatiche, Sud e Sicilia, ma con più sole sulle coste della Campania; deboli nevicate al mattino fino a lambire le coste in Abruzzo, Molise e Gargano. Piogge sparse sul resto della Puglia, Calabria e Sicilia Settentrionale, con neve fino a quote collinari nelle zone interne. Dal pomeriggio fenomeni in graduale attenuazione. Ampie schiarite nelle altre regioni, ma con nubi in aumento dalla serata in Liguria. Gelate diffuse nel primo mattino al Centronord; temperature massime in calo e inferiori alla media al Centrosud.



E domani arriva la neve

L’aria gelida intrappolata in Valpadana creerà le condizioni che favoriranno la neve in pianura, soprattutto al Nordovest, in concomitanza con l’arrivo domani sera della quinta perturbazione di dicembre. Nei giorni successivi correnti occidentali atlantiche più miti e venti di Scirocco daranno luogo a un sensibile rialzo delle temperature nel fine settimana, soprattutto al Centrosud.



Domani mattina arriveranno le prime piogge tra Liguria e Toscana, poi cominceranno a cadere i primi fiocchi di neve a Nordovest. Avremo abbondanti nevicate sulle Alpi, ma si imbiancheranno anche le zone di pianura, comprese le città di Torino e di Milano. Venerdì la neve raggiungerà anche il Nordest e l’Emilia. Nelle regioni centrali non nevicherà, ma avremo comunque piogge in Lazio, Umbria e Marche.



Alla fine della giornata di venerdì un nuovo impulso freddo potrebbe portare ancora un po’ di neve al Nordovest, ma con il passare delle ore i fiocchi diventeranno pioggia. La regione che vedrà le nevicate un po’ più consistenti sarà il Piemonte. I venti di Scirocco porteranno un generale rialzo delle temperature al Centrosud.



Nel weekend si prevedono condizioni ancora instabili nella giornata di sabato, soprattutto al Nordest, mentre domenica ci sarà un generale miglioramento.