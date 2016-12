foto Ap/Lapresse 18:38 - Non ci sarà la fine del mondo il 21 dicembre 2012, come dice una profezia attribuita ai Maya. Lo assicura l'astronomo gesuita Josè Funes, che lo scrive sulla prima pagina dell' "Osservatore romano". Nell'articolo si spiega che l'apocalisse non è dietro l'angolo, come dice la famosa predizione e che è meglio smettere di preoccuparsi per le "pseudoprofezie". Eppure la voce ha un seguito fortissimo: su Google registra 40 milioni di risultati. - Non ci sarà la fine del mondo il 21 dicembre 2012, come dice una profezia attribuita ai Maya. Lo assicura l'astronomo gesuita Josè Funes, che lo scrive sulla prima pagina dell' "Osservatore romano". Nell'articolo si spiega che l'apocalisse non è dietro l'angolo, come dice la famosa predizione e che è meglio smettere di preoccuparsi per le "pseudoprofezie". Eppure la voce ha un seguito fortissimo: su Google registra 40 milioni di risultati.

Secondo il gesuita, la teoria scientifica più accreditata sull'origine dell'universo "postula un periodo in cui l'universo, nei suoi istanti iniziali, abbia attraversato una fase di espansione esponenziale, cioè estremamente rapida: è la teoria che è stata chiamata 'inflazione'". "Se questo modello è corretto - spiega - l'universo in un futuro molto distante parliamo di miliardi di miliardi di anni finirà per 'strapparsi'".



E' questo, sottolinea il direttore della Specola, "ciò che la cosmologia può dire, con un certo fondamento scientifico, sul futuro dell'universo". "E' bene ribadire - precisa - che la nostra comprensione, anche se abbastanza avanzata, non è completa". "La cosmologia - conclude il gesuita - ci mostra che l'universo va verso uno stato finale di freddo e di buio; il messaggio cristiano ci insegna invece che nella risurrezione finale, quella dell'ultimo giorno, Dio ricostituirà ogni uomo, ogni donna e tutto l'universo".