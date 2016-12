Scommesse, Palazzi chiede -1 punto al Napoli Per Paolo Cannavaro e Gianluca Grava 9 mesi

foto LaPresse Correlati Gianello, patteggiamento respinto

Nove mesi per Paolo Cannavaro e Gianluca Grava, tre anni e tre mesi per Matteo Gianello, un punto di penalizzazione e 100mila euro di ammenda al Napoli. Sono le richieste avanzate dal procuratore federale, Stefano Palazzi, per la squadra e i tre giocatori alla commissione disciplinare nell'ambito del processo al calcioscommesse in corso a Roma sulla tentata combine della partita Sampdoria-Napoli del 16 maggio 2010.

Secondo Palazzi "il Napoli deve rispondere di responsabilità oggettiva sia per l'illecito contestato a Matteo Gianello sia per l'omessa denuncia dei due destinatari della proposta, Paolo Cannavaro e Gianluca Grava".



Il procuratore federale ha anche precisato che nella richiesta di squalifica di tre anni e tre mesi dell'ex terzo portiere del Napoli, Gianello, "tre anni sono per l'illecito e tre mesi in continuazione per contatti finalizzati alle scommesse".



Gianello deve rispondere per il tentato illecito confessato in relazione alla partita Sampdoria-Napoli del 16 maggio 2010, quando l'ex portiere partenopeo tentò di convincere i compagni di squadra Cannavaro e Grava ad alterare il risultato della gara in questione. I due difensori del Napoli devono invece rispondere per la presunta omessa denuncia.