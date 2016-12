- Dopo essere piombati in un clima polare a causa di “Karin”, ossia la perturbazione numero 3 di dicembre (il nome “Karin” è stato dato da tutti i Centri Meteorologici europei),dovremo fare i conti con la perturbazione numero 4 del mese. Si tratta di una nuova perturbazione nordatlantica che porterà piogge sparse soprattutto sulle regioni tirreniche con nevicate sull’Appennino. I venti relativamente più miti che accompagnano la sua parte più avanzata favoriranno una temporanea attenuazione del freddo nella giornata odierna., invece, tempo bello ma anche ventoso e molto freddo a causa delle correnti gelide e asciutte che seguono la perturbazione. Poi, alla fine di, nuovo peggioramento per l’arrivo della perturbazione numero 5 di dicembre che venerdì porterà piogge su gran parte d’Italia, sensibile rialzo delle temperature e, almeno nella fase iniziale (ossia tra la fine di giovedì e le prime ore di venerdì) anche nuove nevicate in pianura al Nord.

PREVISIONE PER OGGI (LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2012)

Nella mattinata di oggi nubi su Alpi, regioni tirreniche e Sardegna ma con poche piogge e nevicate. Nel pomeriggio nuvole in gran parte del Paese con deboli piogge sparse su quasi tutto il Centro, Gargano, Campania e Calabria; qualche nevicata fino a fondo valle sulle Alpi e, al di sopra di 800-1000 metri, sull’Appennino Centrale e rilievi del Sud. Venti forti dai quadranti occidentali su Ionio e mari di ponente. Temperature massime in rialzo, ma in generale di poco.

PREVISIONE PER DOMANI (MARTEDI’ 11 DICEMBRE 2012)

Martedì ancora un po’ di nuvole su regioni adriatiche e Sud, ma con poche piogge e qualche nevicata fino a quote molto basse solo fra Abruzzo, Molise e nord della Puglia. Prevalenza di cielo sereno altrove. Ventoso per gelidi venti settentrionali. Nuovo calo delle temperature.

STAMATTINA GELATE DIFFUSE AL CENTRONORD

Le nostre regioni centrosettentrionali stamattina si sono svegliate attanagliate nella morsa del gelo. Nella maggior parte del Centronord si sono registrate infatti temperature minime di alcuni gradi sotto lo zero. Vediamo in particolare qualche valore: -2 gradi a Bergamo, - 5 gradi a Brescia, - 4 gradi a Cuneo, - 3 gradi a Milano, - 4 gradi a Torino, - 4 gradi a Bologna, - 5 gradi a Bolzano, - 4 gradi a Piacenza, - 6 gradi a Trento, - 5 gradi a Udine, - 5 gradi a Venezia, - 4 gradi a Verona, - 2 gradi a Firenze, - 5 gradi a L’Aquila, - 3 gradi a Perugia, - 4 gradi a Roma.

OGGI MASSIME IN LIEVE AUMENTO DAPPERTUTTO

Nella giornata di oggi farà un po’ meno freddo rispetto ai giorni scorsi. Le temperature massime sono infatti previste in leggero aumento quasi dappertutto: parliamo di valori in generale compresi tra 4-5 gradi e 15-16 gradi in tutto il Paese. In particolare, ecco alcune temperature previste per le ore centrali di questo lunedì 10 dicembre: 4 gradi ad Aosta, 7 gradi a Bergamo, 10 gradi a Cuneo, 7 gradi a Milano, 9 gradi a Torino, 8 gradi a Bologna, 8 gradi a Bolzano, 7 gradi a Venezia, 10 gradi ad Ancona, 10 gradi a Firenze, 13 gradi a Pescara, 6 gradi a L’Aquila, 10 gradi a Roma, 11 gradi a Bari, 12 gradi a Napoli, 10 gradi a Taranto, 16 gradi a Palermo, 15 gradi a Cagliari.

ABBONDANTI NEVICATE E FORTI VENTI: E’ SCATTATO IL RISCHIO VALANGHE

Si consiglia di prestare la massima attenzione laddove vengano praticate attività di alpinismo o sci fuori pista sulle zone alpine. Nel fine settimana è infatti scattato l’allarme-valanghe. La causa va ricercata nell’azione dei forti venti sull’abbondante manto nevoso caduto negli ultimi giorni. In particolare, per oggi si prevede un rischio 3 (tipo “marcato”) sui settori alpini di Val d’Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Rischio 2 (tipo “moderato”), invece, sulle Alpi orientali (fonte: www.aineva.it).

LA NEVE DEGLI ULTIMI GIORNI

Le nevicate degli ultimi giorni hanno imbiancato molte zone del Centronord, con accumuli più rilevanti sulle Alpi e leggere spruzzate in molte zone di pianura. Il manto nevoso che ha ricoperto parte del Centronord è stato immortalato dai satelliti Nasa, che in particolare hanno scattato una foto nella quale tale manto nevoso è ben visibile. Utilizzando il colore rosso per indicare la neve (onde distinguerla dalla copertura nuvolosa), la foto dei satelliti Nasa mostra come la neve abbia imbiancato tutto l’arco alpino, parte del Friuli Venezia Giulia, alcuni tratti delle coste dell’alto Adriatico, la Pianura Padana, l’Emilia Romagna e l’Appennino centro-settentrionale.

MERCOLEDI’ NUOVE, FORTI GELATE AL CENTRONORD

Le correnti gelide e asciutte che seguono la perturbazione numero 4 di dicembre tra domani e mercoledì porteranno sì il sole ma anche forti venti e gelo in tutta Italia. Domani e mercoledì saranno dunque due giornate molto fredde dappertutto. Si prevedono forti gelate in particolare per mercoledì al Centronord. Ecco le temperature minime previste in alcune città italiane nelle primissime ore di mercoledì 12 dicembre: - 2 gradi a Milano, - 6 gradi a Torino, - 3 gradi a Bologna, - 1 grado a Venezia, - 5 gradi a Perugia, - 2 gradi a Firenze, - 6 gradi a L’Aquila.

TRA GIOVEDI’ SERA E LE PRIME ORE DI VENERDI’ TORNA LA NEVE AL NORD ANCHE IN PIANURA

Una nuova perturbazione atlantica, la numero 5 di dicembre, arriverà sul nostro Paese alla fine di giovedì. Sarà accompagnata da venti umidi e più miti che tra le ultime ore di giovedì e le prime ore di venerdì scorreranno sul cuscinetto di aria gelida presente sulla Pianura Padana. Tutto questo favorirà il ritorno della neve al Nord fino a quote pianeggianti proprio tra la fine di giovedì e l’inizio di venerdì. Col passare delle ore, poi, queste correnti umide e più miti “consumeranno” il cuscinetto di aria gelida, mettendo fine alle nevicate, che si trasformeranno così in pioggia. Al Centrosud, invece, la perturbazione numero 5 di dicembre porterà piogge e un aumento delle temperature.