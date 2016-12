- “Pace: Ponte Avente Comuni Estremità”. Con questo tweet, studentessa 16enne della provincia di Milano, ha vinto il concorso dell’che premia le migliori risposte alla domanda “Cosa significa per te la pace in Europa?”. Oggi, a Oslo, l’Unione europea riceverà il: a ritirarlo le mani dei tre presidenti delle Istituzioni comunitarie e ad assistere ci sarà anche Elena, presente insieme a tre coetanei in rappresentanza dei milioni di adolescenti che vivono in Europa.

Elena frequenta il terzo anno del liceo scientifico Cremona di Milano, è molto sportiva, attenta al sociale, le piace il teatro ed è una lettrice vorace. Proprio grazie alla sua passione per la lettura che è nato, quasi per caso, tutto questo. Quando era ancora alle medie infatti, la madre l’ha accompagnata alla Fiera del libro di Torino, dove, oltre a molti libri, Elena ha preso degli opuscoli della Comunità europea che spiegavano il funzionamento dei vari enti. Qualche settimana fa poi la mamma Flora ha ritrovato quegli opuscoli e, incuriosita da qualcosa, è entrata nel sito del Consiglio europeo proprio il giorno del lancio del concorso e ha convinto Elena a parteciparvi.

Il resto ovviamente l’ha fatto la creatività della ragazza. Il suo acrostico (forma poetica in cui le lettere o le sillabi iniziali di ogni verso formano un nome o una frase) ha conquistato la commissione giudicante e Elena ha vinto il primo premio. “Sono riuscita a trovare le frase giusta quando ho smesso di pensare al concorso e ho cominciato a immaginare che cosa significasse per me la parola pace – racconta la ragazza – nella testa hanno preso forma due persone: uguali ma distanti, l’acqua in mezzo. Ho pensato a un ponte che le unisse perché un ponte si costruisce, è qualcosa che non si crea da solo, occorre la volontà degli uomini per realizzarlo. Così la pace”.

Il concorso ‘Peace, Europe, Future‘, lanciato a novembre dopo la notizia dell’assegnazione del Nobel all’UE, era rivolto a tutti i cittadini europei tra gli 8 e i 24 anni di età. Fra i 5.400 concorrenti che, con disegni ed elaborati scritti, hanno risposto alla domanda “che cosa significa per te la pace in Europa?”, il Forum europeo per la gioventù ha inizialmente individuato 16 finalisti, per fasce d’età. Una giuria ha poi selezionato tre vincitori, mentre il quarto è stato scelto dal pubblico con una votazione su Facebook. La spagnola Ana Falo Vincente è stata selezionata nel gruppo 8-12 anni, Elena nel gruppo 13-17 , la polacca Ilona Zielkowska nel gruppo 18-24 anni, cui appartiene anche il maltese Larkin Zahra, eletto tramite Facebook.

In un’intervista a EurActiv.it, la ragazza di Novate milanese ha dichiarato parlando dell’Europa: “Abbiamo quasi tutti una moneta comune, i confini non esistono più, le distanze non sono un problema e l’inglese rende l’ostacolo della lingua sempre più basso. La rete e i social media ci stanno aiutando. Basta davvero poco, spero, per arrivare agli Stati Uniti d’Europa”. Probabilmente non basterà così poco, ma se Elena e i suoi coetanei continueranno a crederci e a provarci, forse un giorno ci riusciranno.