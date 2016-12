- Da vent’anni sognava di pilotare il suo aereo, ma non poteva immaginare che sarebbe morto nell’ultraleggero comprato venerdì. Bruno De Dea, 57 anni, titolare di un discopub, infatti, era un pilota esperto che, però, arrivato sul punto di coronare il suo sogno, si è schiantato contro il monte Torresel, nel comune di Cison di Valmarino, nel Trevigiano.

L’aereo era stati acquistato a San Marino. La trattativa era durata poco più di due ore. L’uomo si era subito imbarcato sul velivolo per tornare a casa. L’arrivo era previsto per le 12 di venerdì, ma non è mai atterrato.

Il relitto è stato trovato domenica, dopo due giorni di ricerche e più di settanta uomini mobilitati. “E’ stato un malore” riferisce, convinto, il fratello Paolo “Bruno era un pilota di grande esperienza: se avesse avuto un’avaria si sarebbe buttato col paracadute”.