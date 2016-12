Weekend di violenza a Napoli: tre aggressioni

- Nel quartiere San Lorenzo di Napoli due commercianti pakistani sono stati accoltellati per una rapina. Sempre per una rapina, nel quartiere Bagnoli, in quattro hanno picchiato un negoziante: pugni, colpi con il calcio di una pistola. E poi, nel quartiere Vomero, un 15enne è stato picchiato da un "branco".

A scatenare la violenza nel capoluogo campano bastano anche bottini piccolissimi. E' il caso del "colpo" messo a segno in un piccolo negozio di alimentari di via Cesare Rosarrol. In due, poco dopo la mezzanotte, sono entrati armati di pistola, poi risultata a salve, e di un coltello. Ai due pakistani che gestivano l'esercizio commerciale, hanno chiesto l'intero incasso. Loro hanno reagito, volevo difendere a tutti costi quanto guadagnato. E così, i due delinquenti a volto coperto, prima hanno sparato un colpo di pistola, poi hanno accoltellato i due pakistani. Il titolare, 43 anni, è in prognosi riservata. Bottino totale della rapina, poco più di 400 euro.

Copione simile quello che si è svolto nel quartiere Bagnoli, nel lato opposto di Napoli. Questa volta, a finire nel mirino di quattro rapinatori, un commerciante di frutta e verdura. Aveva appena chiuso la sua attività e stava rientrando a casa quando i quattro lo hanno circondato. Anche loro volevano l'incasso e anche questa volta il commerciante voleva difendere a tutti costi i suoi soldi. Ma i malviventi lo hanno colpito prima con il calcio di una pistola, poi con i pugni. Alla fine sono riusciti a portare via i suoi soldi: tremila euro.

Stava passeggiando con i suoi amici lungo via Scarlatti, quartiere Vomero, il 15enne che è stato aggredito da una banda. La polizia che indaga al momento non è ancora riuscita a risalire al movente dell'aggressione: forse un insulto, forse altro. Fatto sta che il minorenne, che ha detto di non aver mai visto prima i ragazzi che lo hanno picchiato, è stato soccorso e portato in ospedale e per lui, tra politrauma ed escoriazioni, la prognosi è di venti giorni.