Tragedia in campo a Sanluri, muore portiere

18:38

- Dopo il triste caso Morosini, un'altra tragedia ha colpito il mondo del calcio. Oggi pomeriggio, su un campo di Seconda Categoria della Sardegna, Luca Loru, 31 anni, portiere della squadra di casa del Gonnosfanadiga, nel Medio Campidano, è morto per un arresto cardiaco mentre ultimava le fasi di riscaldamento prima della partita contro il Teulada, valida per la 14/a giornata del Girone B. Partita che, naturalmente, a causa della tragedia, non è stata disputata. Il fatto è avvenuto poco prima delle 15, orario d'inizio della gara. Loru, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo giovedì, mentre correva si è improvvisamente accasciato a terra. E' stato subito soccorso dai compagni e da due medici dirigenti della squadra - era presente anche un terzo medico, dirigente della formazione ospite - ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Inutile il tentativo disperato dei medici di rianimarlo, anche con l'ausilio di un defibrillatore, in dotazione alla squadra di casa, e del personale del 118 giunto sul posto con un'ambulanza.