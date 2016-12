Lampedusa, naufragio fantasma: il mare restituisce i corpi. Il sospetto sui sopravvissuti

foto Afp

10:48

- Uno sbarco finito male il 6 settembre, tra i dubbi dei soccorritori e le bugie dei superstiti. Poi, per mesi, il silenzio di Lampedusa durante il quale si sono pescati otto cadaveri, al punto che il cimitero dell'isola ora è pieno. Altri corpi sono ancora sul fondale secondo i pescatori siciliani, in attesa che riemergano e con loro la verità su cui la procura di Agrigento comincia solo ora a fare luce.Appena recuperati i 56 sopravvissuti allo sbarco, abbarbicati allo scoglio di Lampione, parlano di altre 79 persone disperse quando la carretta è affondata perché imbarcava acqua, per un totale di 135 migranti. Per gli inquirenti, che non trovano né dispersi, né corpi, né prove, si tratta solo di una bugia per impietosire le autorità. Fin quando poi settimane dopo comincia la conta dei cadaveri restituiti dal mare e le parole dei tunisini sopravvissuti diventano attendibili e iniziano a materializzarsi i dubbi della procura.Ci si chiede come è stato possibile che così tanti fossero i dispersi non trovati dalle forze dell'ordine, come è stato possibile che siano sopravvissuti solo i migranti provenienti da Sfax, mentre le vittime erano di Hal Fahs, tutt'altra zona. Ci si chiede come è stato possibile che i superstiti avessero tutti un cellulare l'indomani, mentre i telefonini delle vittime squillavano liberi senza che nessuno rispondesse alle chiamate. In Tunisia un comitato di madri chiede giustizia e verità mostrando foto e documenti, perché troppi mancano all'appello e troppi sono i sospetti su questa tragica storia di immigrazione.