A Catania è caccia al ladro (di Babbo Natale)

- Gigi Tropea, negozio di abbigliamento a Catania, lo posizionava dal 1997 davanti al suo negozio, prima in via Monfalcone e ora in viale Africa: il Babbo Natale gigante era diventato ormai un simbolo per la città. La notte scorsa è scomparso, dei ladri se lo sono portati via fregandosene del dispiacere che avrebbero provocato.

Il proprietario della statua gigante ha pubblicato le immagini del rapimento, riprese in un filmato dalla telecamera di sorveglianza. Non solo. Gigi Tropea ha stabilito una ricompensa per chiunque porterà notizie a riguardo e lo ha fatto sapere con un appello su face book.

Le immagini del furto non sono nitide, ma si può vedere un uomo a volto scoperto, con un giubbotto beige e cappello nero, che in pochi minuti strappa il pupazzo dai supporti in ferro e se lo carica in spalla. Ma è troppo pesante, così Babbo Natale cade, ma il losco ladro lo recupera indisturbato per poi caricarlo sul furgone.

Grandi e piccini di tutta Catania sono agguerriti: la caccia al ladro è ufficialmente aperta.