Maltempo, Anci: spalaneve a rischio

foto Ap/Lapresse Correlati La tempesta dell'Immacolata porta neve al Nord 15:17 - "Gli spalaneve questo inverno rischiano di non uscire". Il presidente dell'Anci, Graziano Delrio, lancia l'emergenza neve qualora non venga data una maggiore flessibilità al patto di stabilità. "Abbiamo avuto una drammatica esperienza l'anno scorso" in quanto "ai sindaci non è arrivata la copertura dei costi promessa, sono arrivati solo 9 milioni sui 250 pattuiti e, come al solito ci hanno rimesso i sindaci", ha aggiunto Delrio. - "Gli spalaneve questo inverno rischiano di non uscire". Il presidente dell'Anci, Graziano Delrio, lancia l'emergenza neve qualora non venga data una maggiore flessibilità al patto di stabilità. "Abbiamo avuto una drammatica esperienza l'anno scorso" in quanto "ai sindaci non è arrivata la copertura dei costi promessa, sono arrivati solo 9 milioni sui 250 pattuiti e, come al solito ci hanno rimesso i sindaci", ha aggiunto Delrio.

"Quest'anno quegli operatori - ha poi continuato il presidente dell'Anci - non verranno a rimuovere la neve, perche' saparanno che i sindaci non sono in grado di pagarli e che il governo non dara' i soldi". Derio sostiene, dunque, che ora il Senato dovrebbe occuparsi di "dare più flessibilità al patto di stabilità", tema centrale perché "parliamo non solo di regole europee, ma del fatto che quest'inverno gli spalaneve rischiano di non uscire".