La tempesta dell'Immacolata porta neve al Nord L'Italia nella morsa del gelo per una settimana

foto Meteo.it Correlati Al Nord neve anche a bassa quota

Le previsioni meteo in diretta

07:23 - Italia catapultata in uno scenario da inverno polare. La tempesta dell'Immacolata sta portando maltempo ovunque, con neve anche in pianura al Nord e sulle regioni centrali adriatiche, freddo intenso e venti tempestosi. Il nostro Paese rimarrà nella morsa di gelo, neve e piogge per l'intero fine settimana a causa di questa nuova e intensa perturbazione: si tratta della numero 3 di dicembre.

PREVISIONE PER OGGI

Ancora deboli nevicate su Venezie, Emilia orientale e Romagna, alternate alla pioggia sulle coste. Sereno o poco nuvoloso al Nordovest, Alto Adige e versante tirrenico del Centro. Rovesci e temporali su medio adriatico, Sud e Isole, con quota neve in calo in Appennino: in serata a bassa quota nelle Marche, Abruzzo, Molise, Nord della Puglia, 800-1000 metri al Sud e Isole. Venti molto intensi ovunque, con raffiche anche oltre 100 km/h di Bora sull’alto Adriatico, di Maestrale su Isole e basso Tirreno. Forti gelate al mattino in Piemonte e Lombardia (previsti -5 gradi a Torino, -4 gradi a Milano).



PREVISIONE PER DOMENICA 9 DICEMBRE

Quella di domenica sarà una giornata di sole al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna; ancora deboli nevicate fino a lambire le coste sul medio adriatico, a 400-600 metri al Sud e Sicilia; temporali in Puglia, Calabria e Sicilia. Sensibile calo termico al Centrosud a causa di forti venti di Tramontana.



ITALIA NELLA MORSA DEL GELO PER ALMENO UNA SETTIMANA

Il nostro Paese rimarrà attanagliato nella morsa di questa nuova ondata di gelo per almeno una settimana. L’Italia sarà infatti raggiunta dapprima da impulsi freddi di origine artica, poi addirittura da un gelo origine siberiana. A metà della prossima settimana si prevede infatti la discesa di una massa d’aria proveniente direttamente dalla Siberia: potremmo dunque ripiombare nella situazione vissuta lo scorso febbraio. Tutto ciò a causa dell’anticiclone russo-siberiano, già molto intenso in questi giorni su Siberia e Russia, che risultano colpite da un’intensa ondata di gelo e neve. Questo anticiclone si estenderà nei prossimi giorni verso Ovest, fondendosi con l’anticiclone delle Azzorre che, nel frattempo, si sarà allungato verso l’Islanda. Si formerà in tal modo un corridoio di gelo lungo il bordo meridionale di questo lungo ponte anticiclonico. Quest’aria fredda investirà il cuore dell’Europa (sebbene non si possa ancora prevedere quale sarà il nucleo centrale di tale massa d’aria fredda). Si può comunque ipotizzare che, nella seconda parte della prossima settimana, il Nord Italia potrà trovarsi nella zona di confluenza tra questa massa d’aria fredda siberiana e l’aria più umida e mite in arrivo dall’Atlantico: una situazione, questa, che potrebbe causare copiose nevicate.



MINIME SOTTO ZERO AL NORD

La nuova ondata di freddo che si è abbattuta sull’Italia farà abbassare notevolmente le temperature dappertutto, portando gelo pungente al Nord. Ecco le temperature minime per le prime ore di sabato 8 dicembre, in alcune città settentrionali: -2 gradi ad Aosta, - 3 gradi a Brescia, - 5 gradi a Cuneo, - 1 gradi a Milano, addirittura – 7 gradi a Novara, - 5 gradi a Torino, - 4 gradi a Bolzano, - 2 gradi a Trento. In montagna, invece, la colonnina di mercurio potrebbe scendere fino a – 15 gradi. Temperature minime sopra lo zero invece al Centrosud: in questo contesto fa eccezione soltanto L’Aquila, dove sabato mattina si potrà scendere fino a – 7 gradi.



DOVE E QUANTO NEVICHERA'

La Tempesta dell’Immacolata porterà oggi neve fino in pianura al Nord. Le zone interessate dalle nevicate saranno soprattutto la Lombardia orientale, l’Emilia e il Triveneto. Ecco, nel dettaglio, i quantitativi previsti:

- Piemonte: qualche fiocco

- Val d’Aosta e Lombardia occidentale: pochi cm

- Lombardia orientale, Emilia e Triveneto: 5-15 cm

- coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia: neve mista a pioggia

È dunque possibile che sabato, a causa delle basse temperature minime, città come Venezia e Trieste possano svegliarsi avvolte da un leggero manto di neve.



LE NEVICATE DI OGGI

La neve potrà raggiungere le coste di Romagna e Marche; qualche fiocco dunque possibile su Ancona e Rimini, senza però accumuli di rilievo. Nella notte tra domani e domenica, la neve raggiungerà anche l’Abruzzo, il Molise e il Gargano in pianura; pertanto, leggere nevicate potranno interessare Pescara, Chieti e Foggia.



LE NEVICATE DI DOMENICA 9 DICEMBRE

Domenica avremo maltempo sul medio Adriatico con neve fino a quote di bassa collina al Sud: potrebbe nevicare fino a 300-500 metri.



ROVESCI E TEMPORALI TRA CALABRIA E SICILIA

La tempesta dell’Immacolata, oltre alle nevicate, porterà anche piogge che tra stasera e domani bersaglieranno ancora una volta il versante tirrenico. Toscana, Lazio e Campania potranno vedere accumuli anche di 50 mm. Soprattutto la Campania vedrà forti piogge con accumuli domani anche superiori a 50 mm. Domenica, poi, le piogge più insistenti e intense, accompagnate da rovesci e temporali anche molto foti, colpiranno bassa Calabria e nord della Sicilia.