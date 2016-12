foto LaPresse

00:51

- I soccorritori del 118 della centrale operativa di Lodi-Pavia sono intervenuti nell'area della caserma dei carabinieri di Zelo Buon Persico, nel Lodigiano, in seguito ad un evento violento nel quale ha perso la vita un uomo. Per il momento sull'accaduto non vengono forniti dettagli. Il personale sanitario è arrivato sul posto con un'ambulanza prestata dalla centrale operativa di Milano che, però, è tornata indietro vuota.