- L’Alcoa di Porto Vesme, il colosso dell’alluminio italiano, sta per diventare una delle tante cattedrali nel deserto del comparto industriale del nostro Paese. Glisono praticamente. Nessuna offerta di acquisto si è ancora concretizzata. Dal governo nessun impegno preciso. L’unica certezza è che dal primo gennaio 2013, tutti i 460 operai dello stabilimento sardo saranno instraordinaria. Ma la battaglia dei lavoratori del Sulcis, annuncia a Tgcom24 Bruno Usai, sindacalista della Cgil, non si ferma.Eppure tra le tute blu c’è profonda delusione. Chi a settembre aveva messo a repentaglio la propria vita per inscenare una, in cima ad uno dei silos dello stabilimento, oggi ha l’animo fiaccato. Messo a dura prova da mesi di incertezza e da nessun passo avanti nella vertenza. L’operaio racconta a Tgcom24 come vive questi giorni di avvicinamento alladello stabilimento.

Qual è la situazione ora?

“Di assoluto stallo. Gli unici impianti in funzione sono quelli di manutenzione, tutti gli altri, quelli di produzione, sono già fermi. Andiamo al lavoro, ma, in pratica, non c’è nulla da fare perché la fabbrica è in dismissione”.



Quando avverrà lo spegnimento definitivo?

“Un paio di giorni prima di Natale si fermerà tutto e l’Alcoa chiuderà. Per noi quest’anno sarà un 25 dicembre molto triste. Quasi cinquecento famiglie saranno in mezzo ad una strada, senza alcuna certezza sul proprio futuro. Entro il 21 dovremo consegnare le chiavi dei nostri armadietti, quelli dove ogni giorno ci cambiamo per infilarci le tute. Per quella data finirà tutto”.



Che ne sarà degli operai dello stabilimento?

“Dal primo gennaio per gli oltre 460 operai dell’Alcoa scatterà la cassa integrazione straordinaria per due anni. La preoccupazione è tanta. Anche per tutti i lavoratori del cosiddetto indotto: i titolari di contratti di appalto, a differenza nostra, non avranno a disposizione alcun ammortizzatore sociale. E nel Sulcis, la provincia più povera d’Italia, la situazione è drammatica. E’ praticamente impossibile trovare altre opportunità lavorative”.



Che ne è stato delle offerte dei possibili acquirenti?

“Finora un nulla di fatto. L’unica offerta di acquisto ancora in piedi sembra essere quella della multinazionale svizzera Klesch. Ma dopo due mesi di trattative, ancora non si è concretizzata una reale proposta di acquisto”.



E il governo?

“Il ministro Passera è stato nel Sulcis a novembre. Ha tenuto un’assemblea pubblica. Ci aspettavamo rassicurazioni, che invece non sono arrivate. Ci hanno preso in giro un’altra volta. La politica nei nostri confronti ha fallito”.



Qual è lo stato d’animo ora?

“Non abbiamo più niente. Nemmeno niente da perdere. Mi sento deluso e sconfitto”.



A settembre sei salito in cima a quel silo per protestare, oggi hai qualche rammarico?

“L’unico rammarico che ho è di essere sceso. Non dovevamo mollare. Dovevamo proseguire con la nostra protesta estrema fino ad ottenere una rassicurazione scritta, un impegno vero. Invece così non è stato. Ora forse è troppo tardi"



I sindacati dicono che siete pronti a nuove azioni di protesta…

“Se il gruppo si ricompattasse, sarei pronto a lottare di nuovo. Per il mio futuro e per quello di mia figlia”.



Che Natale sarà per gli operai?

“Molto triste. Cercherò di concentrarmi sulla mia famiglia,sul mio nipotino appena nato e su quello in arrivo. Una bella notizia, questa. Eppure penso a mio fratello, anche lui operaio dell’Alcoa, e neo papà e mi chiedo che futuro potrà garantire a suo figlio che sta per nascere?”.



Che cosa ti auguri a questo punto?

“Ho trentasei anni e una figlia di sei. Vorrei un lavoro dignitoso. Un lavoro che mi permetta di rimanere qui, nella terra dove sono nato e cresciuto. Niente di più”.