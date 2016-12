Agguato Scampia, le parole ingenue dei bimbi: "Perchè c'è tanta Polizia a scuola?"

15:31

- Dopo l'agguato di camorra all'asilo Montale, le mamme di Scampia hanno blindato l'uscita dei propri figli presentandosi in massa con fratelli e nonni al termine dell'orario di scuola. Molte altre invece hanno preferito tenere i figli a casa, specie nella materna adiacente dove le assenze hanno toccato il 90%.Anche se fortunatamente, grazie all'intervento delle maestre, i bambini non hanno visto il corpo di Luigi Lucenti, il pregiudicato ucciso ieri, i loro racconti riportati dalle madri testimoniano la diversità tra l'ingenuità della loro piccola età con la durezza di una realtà difficile come quella di Scampia, dove non si contano più i morti delle faide di camorra e sia le istituzioni, sia i cittadini parlano di assoluta emergenza."Mio figlio mi ha chiesto perché c'era tanta Polizia vicino alla scuola. Qualcuno gli aveva detto che Babbo Natale era stato arrestato per aver tentato di portare in anticipo i regali", racconta una delle donne. "A mio figlio - aggiunge un'altra - hanno detto invece che era esplosa una bombola di gas".