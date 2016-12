foto Guardia di Finanza Correlati Le foto della sfinge recuperata 08:47 - Una sfinge egizia in granito africano, proveniente da un sito sepolcrale della Tuscia, è stata recuperata dailla Guardia di finanza di Roma. L'operazione ha così impedito che la scultura, insieme ad altri reperti, finisse nel circuito del mercato illegale internazionale. La scultura, probabilmente decoro di un ambiente funerario gentilizio etrusco o di una villa suburbana d'ozio, trafugata da uno scavo clandestino, stava per essere "esportata". - Una sfinge egizia in granito africano, proveniente da un sito sepolcrale della Tuscia, è stata recuperata dailla Guardia di finanza di Roma. L'operazione ha così impedito che la scultura, insieme ad altri reperti, finisse nel circuito del mercato illegale internazionale. La scultura, probabilmente decoro di un ambiente funerario gentilizio etrusco o di una villa suburbana d'ozio, trafugata da uno scavo clandestino, stava per essere "esportata".

Si è evitato così il rischio che la straordinaria sfinge finisse dispersa nei canali del collezionismo d'elite all'estero. Le indagini del Gruppo tutela patrimonio archeologico del Nucleo di polizia tributaria di Roma hanno preso le mosse dal controllo casuale di un automezzo. Al suo interno è stato trovato un corredo ceramico proveniente da uno scavo e documentazione fotografica della scultura egizia.



Grazie alla perquisizione domiciliare subito scattata nei confronti del conducente, sono stati acquisiti altri elementi legati alla sfinge, provenienti da scavi clandestini eseguiti a Monterosi, in provincia di Viterbo. Le ricerche avviate nell'area della necropoli di Montem Rossulum hanno permesso di rinvenire la preziosissima opera che era già stata imballata in una cassa nascosta all'interno di una serra.



Sarebbe episodica, secondo i funzionari della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, la presenza di opere di questa specie nella "facies" viterbese, che comunque attestano l'esistenza di scambi culturali con altri Paesi del Mare Mediterraneo.



Epoca di intensi rapporti commerciali con l'Egitto

L'importazione in Italia di materiali egiziani, iniziata nel I secolo a.C. con la conquista romana dell'Egitto, andò intensificandosi in età imperiale, specie tra la fine del I e l'inizio del II sec. d.C., a seguito della crescente diffusione e popolarità dei culti isiaci in occidente e a Roma in particolare. La sfinge, che misura cm 120 x 60, si presenta coperta da concrezioni calcaree, segno inequivocabile della provenienza da un contesto ipogeo.