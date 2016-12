Da lunedì mille nuovi giochi d'azzardo "online" Lo Stato ha dato l'ok alle slot machine in casa

foto Afp Correlati Quasi un milione di italiani "pazzi" per il gioco

Giochi online, la Federconsumatori: "è follia" 14:37 - Nonostante il direttore dei Monopoli di Stato, Luigi Magistro, aveva dichiarato non molto tempo fa che "bisognava intensificare i controlli sul gioco d'azzardo, ripianificando la loro collocazione, ed evitando la loro presenza vicino alla scuole", da lunedì le slot machine sono online. Basta avere un codice fiscale e il numero della carta di credito per accedere direttamente dal sofà di casa propria.

E' l'applicazione di una legge di due anni fa. E benché il ministro Balduzzi, in primis, con un decreto ha "allontanato" il fenomeno da scuole, ospedali, chiese e sinagoghe - in Italia la gente spende in media più di 1.500 euro l'anno per i giochi d'azzardo, risparmiando sui beni di prima necessità -, la legge è stata applicata e anzi rinforzata con 50 nuove concessioni per le slot machine.



In realtà il gioco d'azzardo frutta alle case dell'Erario quanto una minimanovra, ben 8 miliardi di euro l'anno. "Si tratta di entrate che - scrive il Corriere della Sera - riducono il deficit pubblico di quasi 1% del Pil ogni anno". Guarda caso con il rallentamento del gioco nel 2012 anche le entrate erariali per la prima volta sono calate di 500 milioni di euro.



Per le scommesse legali i cittadini nel 2003 hanno speso 15,4 miliardi di euro, nel 2011 ben 79,8. E' un incremento del 52% l'anno, un bella boccata di aria fresca per le casse dello Stato a discapito, però, delle tasche degli italiani.