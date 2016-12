Ilva, monito di Clini: "Giudici rispettino la legge"

foto Splash News

- Continua il braccio di ferro sull'Ilva tra la proprietà, che ha incassato il sostegno del governo, e la magistratura. Dopo l'approvazione del decreto "salva-Ilva", che permette all'azienda di mantenere attiva la produzione durante il processo di risanamento ambientale, i legali della famiglia Riva hanno già inviato alla procura la richiesta per rientrare immediatamente in possesso dello stabilimento tarantino messo sotto sequestro.A questo proposito il ministro dell'ambiente Corrado Clini ha lanciato un monito ai magistrati pugliesi: "A me interessa far ripartire l'azione di risanamento e mi auguro che nessuno si opponga a questo obiettivo che è sempre più urgente. Io sto alla legge ed è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale che deve essere rispettata da tutti".La decisione del governo non incontra certamente il favore di tutti quei cittadini da anni avvelenati dallo stabilimento siderurgico. Costretti alla scelta tra lavoro e salute, una madre tarantina, Tonia Marsella, ha scritto una dura lettera al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano: "Venga qui, venga a visitare i nostri bambini devastati dal cancro (e non solo), li guardi negli occhi e sostenga il loro sguardo, se ci riesce, gli spieghi perché lo Stato ha preferito dare loro in pasto al mostro, quel mostro che ha distrutto il nostro mare, violentato la nostra terra, insozzato il nostro cielo"."Dica alle mamme - aggiunge l'autrice della lettera rivolgendosi al Capo dello Stato - che la malattia e la morte del loro figlio è necessaria, altrimenti cala il Pil... Come è possibile, dopo quello che è accaduto per la vicenda Ilva, credere ancora nello Stato Italiano? Credevo - conclude Marsella - che Lei avrebbe scelto la vita e non la morte. E invece ha firmato la nostra condanna".