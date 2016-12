foto LaPresse

19:24

- Franco Fiorito deve restare in carcere. E' quanto deciso dalla corte di Cassazione che ha confermato l'ordinanza del tribunale del Riesame di Roma, che aveva convalidato la custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Roma il primo ottobre. Per l'ex capogruppo pdl alla Regione Lazio è stato confermato anche il sequestro preventivo dei beni.