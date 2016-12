17:23

- In esclusiva per Tgcom24, le lettere di Michele Misseri che ha scritto alla moglie Cosima, in carcere, e alla figlia Sabrina. Nelle missive, l'uomo sostiene di non essere creduto dagli inquirenti e di dubitare nella giustizia. Proprio a Cosima, scrive: "Chi sbaglia paga ma gli inquirenti non mi credono, io non sto coprendo niente io prima avevo fiducia nella giustizia ora non piu’ “.