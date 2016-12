Genova, surfista scomparso nel tornado

A trovarsi in difficoltà sono stati in due, Maurizio e un altro surfista, che ha chiesto aiuto con il cellulare: un’ora dopo le motovedette della Capitaneria erano già sul posto, ma Maurizio era scomparso. Da due giorni gli elicotteri e le vedette della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco cercano l’uomo senza sosta, persino i pescatori danno una mano, sono stati coperti oltre 1.600 km quadrati d’acqua: “Abbiamo setacciato due terzi del Mar Ligure – ha detto il capitano di corvetta Massimo Kothmeier – ma non ci rassegniamo”. Il capitano ha inoltre assicurato alla famiglia di Maurizio che le ricerche continueranno anche nei prossimi giorni, ma si teme che l’uomo abbia abbandonato la tavola per provare a raggiungere la riva a nuoto, cosa assolutamente sconsigliabile in questi casi. “Non posso credere che non torni, non posso accettarlo. Se ho perso lui ho perso tutto” ripeteva ieri il padre di Maurizio.

