foto LaPresse

23:41

- Per 16 chilometri ha viaggiato contromano sull'autostrada A5 Torino-Aosta, da Chatillon ad Arnad, in Val d'Aosta. L'uomo, un 61enne francese di origine tunisina, è stato bloccato da una pattuglia della polizia stradale, che gli ha sospeso la patente e ha disposto un fermo di 4 mesi per la sua auto. Ora l'uomo, che ai controlli è risultato assolutamente sobrio, rischia una sanzione di oltre 7mila euro.