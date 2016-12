foto LaPresse

- Un nutrito gruppo di ministri italiani sarà domani a Lione per un vertice bilaterale Italia-Francia. All'incontro con il presidente francese Francois Hollande ci saranno il premier, Mario Monti, il ministro dello Sviluppo economico e dei Trasporti, Corrado Passera, il titolare del Viminale, Anna Maria Cancellieri, quello della Farnesina, Giulio Terzi, e il ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero. Previste contestazioni No Tav nella città.