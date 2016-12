foto Ansa Correlati Dossier 16:08 - Vittoria Rea, madre di Melania, sostiene con certezza che ad uccidere la figlia sia stato il marito, Salvatore Parolisi. "E' stato lui senza ombra di dubbio", ha affermato lapidaria la donna a "Domenica Live" su Canale 5. Sempre a proposito del genero condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio della moglie, aggiunge: "So che non vuole parlare. Per me, possono buttare le chiavi". "Se non è stato lui, dicesse chi è stato allora", chiosa. - Vittoria Rea, madre di Melania, sostiene con certezza che ad uccidere la figlia sia stato il marito, Salvatore Parolisi. "E' stato lui senza ombra di dubbio", ha affermato lapidaria la donna a "Domenica Live" su Canale 5. Sempre a proposito del genero condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio della moglie, aggiunge: "So che non vuole parlare. Per me, possono buttare le chiavi". "Se non è stato lui, dicesse chi è stato allora", chiosa.

"E comunque per me è lui, per la figlia mi auguro di no, ma è stato lui", conclude la donna.