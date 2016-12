Caso Sallusti, Severino contraria al carcere

- "Ho visto una grande difficoltà del Parlamento nel misurare due aspetti del problema". Questo il pensiero del ministro della Giustizia, Paola Severino, protagonista della "Intervista della domenica" di Tgcom24, sull’arresto del direttore del Giornale, Alessandro Sallusti. "Da una parte bisogna considerare il diritto-dovere del giornalista di informare anche su fatti che possono incidere sulla reputazione di una persona - ha aggiunto la Severino - dall’altra il diritto della vittima di ottenere il ristoro della propria immagine se la sua reputazione viene rovinata con notizie false o in maniera aggressiva. Non è un compito semplice ma non è impossibile farlo”.

Continuando sul tema della diffamazione a mezzo stampa, il ministro ha precisato: “Caterina Malavenda ha elaborato una proposta, ovvero eliminare la sanzione detentiva per questo tipo di reati, opzione decisamente appoggiata da una come me che considera il carcere sempre una extrema ratio. Dall’altra parte prevede un rafforzamento del sistema della rettifica. Se fatta nello stesso spazio, con gli stessi caratteri e senza commento, ha effetto risolutivo. Rimette a posto i diritti della vittima offesa e ristora l’immagine della vittima, e in più consente anche la non celebrazione del processo. Se si mettessero insieme le idee 'non carcere' e 'rettifica più forte' si otterrebbero risultati estremamente efficaci. La deontologia professionale deve essere una guida che si aggiunge alla disciplina penale del fatto. A fianco a queste misure previste dalla legge sono altrettanto indispensabili delle norme forti che consentano anche quando non c’è il penalmente rilevante di intervenire sul piano dei principi morali ai quali si deve ispirare l’attività di qualunque professionista”.