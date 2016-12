Meteo, crollo delle temperature in tutta Italia

foto Meteo.it Correlati Infografiche 11:02 - Il mese di dicembre comincia sotto il segno del freddo e della neve per la prima incursione di aria polare della stagione, ribattezzata Attila da alcune agenzie stampa. Da oggi le temperature saranno in forte calo in tutta Italia, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dai venti e dall'effetto "Wind Chill". La neve continuerà a cadere su gli Appennini anche a quote collinari. - Il mese di dicembre comincia sotto il segno del freddo e della neve per la prima incursione di aria polare della stagione, ribattezzata Attila da alcune agenzie stampa. Da oggi le temperature saranno in forte calo in tutta Italia, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dai venti e dall'effetto "Wind Chill". La neve continuerà a cadere su gli Appennini anche a quote collinari.

Oggi schiarite sempre più ampie al Nordovest, a parte possibili nevicate nei settori alpini di confine della Valle d’Aosta. Nelle altre regioni il tempo sarà più tempo perturbato, con piogge sparse in Emilia Romagna, Venezie, gran parte del Centro e Sardegna; piogge più intense e temporali in Campania, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale.



Nel corso della giornata la quota neve si abbasserà lungo l’Appennino e in serata nevicherà fino ai 500-700 metri sull'Appennino settentrionale, 800-1300 metri su quello centrale e sui rilievi sardi. Qualche fiocco a quote collinari anche fra Bellunese e rilievi friulani.



Temperature in ulteriore calo, tranne in Piemonte e Liguria. Venti settentrionali in notevole rinforzo alla sera. Ancora molto ventoso al Sud e sulle Isole.



Lunedì il tempo peggiorerà ulteriormente lungo il medio Adriatico e al Sud. Nelle regioni meridionali e sulle Isole ci saranno venti forti con raffiche fino a 100 km/h. Neve anche sull'Appennino Centromeridionale. Ulteriore calo delle temperature e gelate mattutine al Nord.



L’EFFETTO "WIND CHILL"

La prossima settimana non batteremo i denti solo per il crollo delle temperature, ma anche per i venti forti. Sperimenteremo "l’effetto Wind Chill", una sensazione di freddo accentuata dai venti da Nord che soffieranno con raffiche fino a 50 km/h. Ecco qualche esempio: ad Ancona i termometri registreranno 8°C ma il nostro corpo ne percepirà addirittura -5°C, a Roma ci saranno 10°C ma la temperatura percepita sarà di 2°C, a Bari si passerà dagli 11°C registrati agli 0°C percepiti, a Palermo dai 13°C registrati a 2°C percepiti. Le temperature percepite saranno anche di 11-13°C in meno rispetto a quelle registrate dai termometri.



PRIME GELATE

Questa notte si sono registrati i primi valori sottozero. Il termometro ha segnato -1 a Novara e Torino e -2 a Cuneo.



NEVE SULL'APPENNINO

DOMENICA: già dalle prime ore si farà vedere la neve sull'Appennino e nel corso della giornata, soprattutto in serata, la quota neve tenderà ad abbassarsi raggiungendo i 400-600 metri sull'Appennino settentrionale, gli 800-1300 metri sull'Appennino centrale e sui rilievi della Sardegna.



LUNEDI' l’aria polare in arrivo sul nostro Paese raggiungerà il Sud e sarà accompagnata da nevicate a quote sempre più basse sull'Appennino centro-meridionale. Si farà vedere la neve anche sui rilievi del Sud e della Sicilia fino a 800-1000 metri.



TERMOMETRO IN PICCHIATA

Minime giù

Tra oggi e domani le temperature minime subiranno un calo drastico. Al Centronord il termometro scenderà anche di 5 gradi. A Milano si passerà dai 6 gradi a 1 grado, a Torino da -1 a-5, a Bologna da 5 a 0 a Bolzano da 2 gradi a 1 grado, a Firenze da 7 gradi a 1 grado, a Roma da 9 gradi a 4 gradi.



Scendono anche le massime

Anche le temperature pomeridiane subiranno un ulteriore calo: da domenica rimarranno sotto i 10 gradi in gran parte del Centronord e non oltre i 15 gradi al Sud.



PONTE DELL’IMMACOLATA CON LA NEVE IN MONTAGNA

Il ponte dell’Immacolata sarà caratterizzato dal passaggio di una perturbazione che, a partire dal 7 dicembre, attraverserà le regioni del Nord e poi, l’8 e il 9, quelle del Centrosud. Buone notizie per gli sciatori perché cadrà ancora la neve su Alpi e Appennini, ma le precipitazioni non dovrebbero raggiungere le zone di pianura. Le temperature saranno ancora al di sotto delle medie stagionali in diverse regioni.



ACQUA ALTA A VENEZIA

Ecco gli ultimi aggiornamenti elaborati dal Centro Previsioni e Segnalazioni Maree di Venezia.



Valori di marea previsti per le prossime ore.



2 Dicembre



Ore 11:35 massimo 100 cm Marea sostenuta. Codice giallo.



ore 18:35 minimo 15 cm



3 Dicembre: marea sostenuta. Codice giallo.