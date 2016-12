Altro che mattone, gli italiani scelgono il legno

foto Afp

10:41

- Dopo la bolla degli anni passati, anche l'edilizia sta da tempo soffrendo la crisi economica: al crollo delle costruzioni (30% nel 2012) e delle compravendite, si affiancano le pesanti difficoltà delle famiglie che non posso sottoscrivere un mutuo o che vedono pignorata la propria abitazione. Nel buio della crisi però le case di legno sembrano avere invece un futuro luminoso.Grazie alle innovazioni tecnologiche del settore, l'uso del legno in campo edile si sta allargando a costruzioni un tempo impensabili, come complessi residenziali e palazzi di grandi dimensioni, come sta felicemente accadendo anche nella ricostruzione del terremoto sia in Abruzzo che in Emilia-Romagna.Ecologiche, antisismiche e veloci da costruire, le case in legno hanno conosciuto una crescita importante anche nel nostro paese, con un aumento dell'80% nel giro degli ultimi sei anni. Se i numeri sul totale delle abitazioni costruite sono ancora modesti, specie rispetto al 13% della Germania o al 50% dei paesi leader Svezia e Norvegia, ben 5.000 sono le case in legno costruite quest'anno ed entro il 2015 la quota di mercato dovrebbe raggiungere il 12%.Questa recente affermazione del legno nell'edilizia non è dovuta solo ad una nuova coscienza ecologica che sta facendo breccia negli italiani, ma soprattutto ai diversi risparmi che una buona casa in legno può assicurare: non sul prezzo complessivo rispetto ad una casa tradizionale, ma sui consumi energetici, anche fino al 90% per via della coibentazione e dell'elevato isolamento termico del legno, sui tempi di costruzione e consegna dell'abitazione, solo 4 mesi e sulle maggiori volumetrie edificabili.