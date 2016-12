Diffamazione, Sallusti: pronto a consegnarmi "Non cerco scorciatoie, voglio il carcere"

foto Dal Web Correlati Sallusti a Tgcom24: "La mia è una battaglia"

Sallusti, notte in redazione

Diffamazione, ok arresti domiciliari per Sallusti 11:55 - Il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, per il quale il giudice di sorveglianza ha disposto la detenzione domiciliare, ha proposto uno "scambio" alle forze dell'ordine che devono eseguire l'ordine di carcerazione. Su Twitter il giornalista ha scritto: "Voi non violate la sede de Il Giornale, io mi consegno a San Vittore e poi fate quel che volete".

La Procura di Milano, nel rendere effettiva la condanna a un anno e due mesi per diffamazione, ha sancito che la pena sia scontata agli arresti domiciliari. Ma il giornalista, che ha trascorso la notte in redazione in attesa dei carabinieri, sfida l'autorità. "A casa? Evaderei. La mia è una battaglia".