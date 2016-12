foto Ansa 20:49 - Arte, musica, beneficenza. Nasce da questo mix l'iniziativa del Fai, Fondo Ambiente Italiano, che per tre giorni da oggi apre le porte della casa bolognese di Lucio Dalla. Obiettivo: accogliere fondi da destinare alla ricostruzione della sede del Comune terremotato di Finale Emilia, nel Modenese. - Arte, musica, beneficenza. Nasce da questo mix l'iniziativa del Fai, Fondo Ambiente Italiano, che per tre giorni da oggi apre le porte della casa bolognese di Lucio Dalla. Obiettivo: accogliere fondi da destinare alla ricostruzione della sede del Comune terremotato di Finale Emilia, nel Modenese.

I 3.500 visitatori attesi potranno entrare per la volta nella residenza di Dalla che è quasi un castello collocato dentro Casa Fontana, il palazzo storico del 1700 di via D'Azeglio, a due passi da piazza Maggiore. La dimora ospita opere d'arte di Aldo Mondino e Carlo Arienti, affreschi firmati dagli allievi della scuola di Antonio Baldoli.



Fu in questa casa gioiello di 2.500 metri quadrati che Dalla e de Gregori composero il tour "Working Progress" e proprio in questa casa l'artista bolognese accoglieva amici e colleghi.