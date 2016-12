foto LaPresse

18:35

- "Dovevamo fare in modo che la proprietà si muovesse nella direzione di fare gli investimenti e per questo abbiamo introdotto sanzioni, interventi sulle autorizzazioni, che potrebbero togliere valore alla proprietà". E' quanto afferma il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, al termine del Consiglio dei ministri. "Se i vertici non fanno quello che l'Aia prevede, rischiano di perdere il controllo dell'azienda", ha ribadito.