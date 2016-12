Aids, Lila accusa il ministero: "Tagliata la parola preservativo dallo spot con Raoul Bova"

"Non possiamo distruggere il virus" dichiara Rosario Valastro, Ispettore Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana "ma possiamo abbattere la disinformazione e quindi la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili. Su questo lavoriamo costantemente dal 2006 affinchè sia il primo dicembre tutto l'anno".

I Giovani della Croce Rossa Italiana sono impegnati da anni nelle scuole superiori con appositi percorsi didattici volti a trattare l'educazione alla sessualità, la contraccezione e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Nell'ultimo anno, in particolare, la revisione delle attività è stata un passo fondamentale per ammodernare le iniziative proposte e prediligere incontri nelle scuole piuttosto che attività sporadiche nei locali diffondendo non più soluzioni pronte (astinenza, fedeltà, preservativo) ma informazione sanitaria sul tema e quindi consapevolezza dei rischi. Nel corso di quest'anno sono stati realizzati. ed ancora ce ne sono in calendario, incontri nelle scuole ed attività di piazza che coinvolgeranno complessivamente 40mila giovani.

Il materiale informativo distribuito sul suolo nazionale ed i profilattici distribuiti nell'ambito delle attività sono forniti dal marchio di preservativi Akuel (www.akuel.it), partner dalla campagna di sensibilizzazione sin dalla sua nascita, che quest'anno ha supportato le iniziative mediante la donazione di 40mila preservativi, 40mila pieghevoli e duemila locandine dal motto "protetti ed informati", andando a sostenere quindi anche le attivita' pianificate nelle scuole italiane.

Lo spot del ministero della Salute per la campagna 2012-2013