- Il policlinico romano Gemelli si trova in uno stato di emergenza. "Il rischio è che prima o poi non ce la facciamo più": questo l'avvertimento del direttore dell'ospedale, Maurizio Guizzardi. La situazione del policlinico, come spiegato da Guizzardi, è critica anche alla luce dei tagli decisi dal commissario alla Sanità del Lazio. "Siamo in emergenza", ha aggiunto il direttore amministrativo dell'Università Cattolica, Marco Elefanti.