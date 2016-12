Porta hashish in carcere al figlio, arrestata

foto Afp

- Che le mamme cerchino di accontentare i propri figli in tutti i modi è cosa nota, ma quello che è successo ad Imperia ha dell’incredibile. Una madre, infatti, era solita portare l’hashish in carcere al figlio 22enne, ma è stata scoperta e arrestata. Il ragazzo è detenuto per spaccio e a insospettire la polizia penitenziaria sono stati i valori mostrati durante le analisi periodiche delle urine.