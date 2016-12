foto Ansa

- Si fa la conta dei feriti e dei danni a Taranto, colpita da una tromba d'aria e intenso maltempo. "Il 118 ha riferito di tre vittime - spiega il sindaco Ippazio Stefano - ma al momento non abbiamo nessuna certezza". Potrebbe trattarsi di persone soccorse perché coinvolte in incidenti stradali o di soccorsi di altro genere avvenuti in città. Al momento l'unica conferma "è quella di un lavoratore disperso che i vigili del fuoco stanno cercando".