foto Ansa Correlati "Medusa" porta forti piogge al Nord

Il meteo in tempo reale

Livorno, la strada diventa un fiume d'acqua

Firenze allagata 00:38 - Allagamenti, trombe d'aria, bombe d'acqua: torna l'allerta maltempo in Toscana, colpita duramente dalle alluvioni di due settimane fa, che hanno provocato 4 morti in provincia di Grosseto. Nel Grossetano è tornato a piovere con intensità, e si sono registrati allagamenti nelle strade e nei sottopassi sia del capoluogo, che nelle zone colpite dall'alluvione del 12 novembre. Polemico il sindaco di Firenze, Renzi: "Allerta Regione sbagliata". - Allagamenti, trombe d'aria, bombe d'acqua: torna l'allerta maltempo in Toscana, colpita duramente dalle alluvioni di due settimane fa, che hanno provocato 4 morti in provincia di Grosseto. Nel Grossetano è tornato a piovere con intensità, e si sono registrati allagamenti nelle strade e nei sottopassi sia del capoluogo, che nelle zone colpite dall'alluvione del 12 novembre. Polemico il sindaco di Firenze, Renzi: "Allerta Regione sbagliata".

Allerta in sette Regioni

Allerta anche Venezia, dove il fenomeno dell'acqua alta oggi potrebbe arrivare a 130 centimetri. Piani di emergenza pronti nel vicentino e soprattutto in Liguria. La Protezione civile ha lanciato l'allerta per sette Regioni (Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli, Toscana, Lazio e Campania).



Dopo il passaggio di Medusa su tutta l'Italia dovrebbe arrivare il freddo e le piogge dovrebbero dare un po' di tregua ai territori martoriati.



Renzi attacca la Regione: allerta sbagliata

"E' evidente che dalla Regione abbiamo avuto un'allerta sbagliata, ma è andato tutto bene e questo grazie all'intervento della nostra Protezione civile". Lo ha detto il sindaco di Firenze Matteo Renzi al termine della riunione dell'Unità di crisi per fare il punto sull'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città. "L'allerta della Regione, mostra il sindaco indicando il bollettino del servizio idrologico regionale, alle 13,58 indicava un'allerta moderata".



"Dalle 14 alle 19,30 sono caduti 74 millimetri di acqua. La preoccupazione maggiore è stata per il Mugnone e ringrazio tutti i cittadini che hanno seguito le nostre indicazioni. Ora resta lo stato di allerta ma solo a scopo precauzionale", ha riferito il sindaco che ha aggiunto: "Come si dice a Firenze meglio aver paura che buscarne". Su Twitter infine il sindaco lancia un messaggio agli studenti fiorentini: "Mi dispiace ragazzi, che su Facebook e su Twitter chiedete scuole chiuse, ma domani tutti a scuola".



Firenze, rientra allarme torrente Mugnone

A Firenze il livello del torrente Mugnone è sceso sotto il livello di guardia. Nel pomeriggio il torrente era arrivato a uno stato di forte criticità, e la zona di piazza Puccini era stata chiusa al traffico, e gli abitanti dei palazzi vicini erano stati invitati a salire ai piani alti degli edifici a scopo precauzionale.



I vigili del fuoco avevano inviato nella zona di piazza Puccini anche alcuni mezzi anfibi. I problemi si sono verificati all'altezza della confluenza tra il Mugnone e il Fosso Macinante.



Maltempo, 49 evacuati nello Spezzino

Passeranno nuovamente la notte fuori casa 49 abitanti di Borghetto Vara dopo l'allerta maltempo diramata in Liguria dalla Protezione Civile. La località dello Spezzino fu duramente colpita da un'alluvione il 25 ottobre del 2011. Per la quinta volta in un mese gli abitanti della frazione di Cassana saranno ospitati in parte da parenti e amici, mentre altri andranno nei locali della Croce Verde messi a disposizione del Comune.



Frazione isolata in Liguria

Una frazione è rimasta isolata nella zona di Ventimiglia, in Liguria: una frana si è staccata sulla strada comunale che conduce alla frazione di Torri, che conta alcune centinaia di abitanti, e il borgo non è piì raggiungibile. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e volontari. Sempre in provincia di Imperia un'altra frana è stata segnalata a Rocchetta Nervina, in val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia, senza conseguenze per la viabilità.



Strade bloccate, traffico in tilt

Sulla strada regionale 74 si è formata nuovamente una patina di fango e le auto sono costrette a procedere a passo d'uomo. Due trombe d'aria si sono abbattute su Roselle e Alberese, danneggiando i tetti di alcune abitazioni e facendo cadere rami di alberi, che bloccano le strade.



Tromba d'aria nel Livornese

Disagi per allagamenti a strade e sottopassi anche a Livorno, dove i vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate per cornicioni pericolanti e infiltrazioni d'acqua. Sempre nel Livornese, a Rosignano, una tromba d'aria ha scoperchiato i tetti di diversi edifici e causato il crollo di alberi di pino.



Disagi e allagamenti a Pisa

Allagamenti anche a Pisa, dove la pioggia abbondante ha allagato scantinati e negozi al piano terreno nella zona della stazione, vicino all'aeroporto e a Porta a Mare. Forti rallentamenti al traffico si registrano a Pisa e Livorno città, e sull'Aurelia.



Bomba d'acqua su Firenze

Maltempo anche su Firenze: situazione di forte criticità in varie zone della città. Chiusa al traffico diverse aree, tra cui quella attorno al torrente Mugnone per rischio esondazione. L'invito della Protezione Civile e della Polizia Municipale per gli abitanti della zona è di recarsi ai piani alti delle abitazioni.



Allerta anche a Genova

Per mercoledì è stata diramata l'allerta 1 a Genova, e così entrano in vigore le ordinanze di protezione civile per le zone di via Fereggiano, piazzale Adriatico e Sestri Ponente. Restano chiuse le scuole Maria Ausiliatrice, Papa Giovanni XXIII, Galileo Ferraris, Lomellini, Govi, I marmocchi. Sospesi i mercati di via Tortosa e dei Costo. Chiusi i parchi a Nervi (ok l'accesso alla scuola) e gli accessi alle scogliere di Nervi, via Rusca e monumento ai Mille.