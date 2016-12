foto Ansa

12:57

- Il ministro dell'Interno ritiene che ci sia "un rischio notevole" di problemi per l'ordine pubblico in seguito alla chiusura dell'impianto a freddo da parte dell'Ilva. "Il rischio c'è - ha detto Anna Maria Cancellieri - ed è anche notevole, perché i posti di lavoro messi in discussione sono tantissimi, non sono solo quelli di Taranto ma anche quelli dell'indotto".