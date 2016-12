foto Ansa

19:36

- Prende la moglie a martellate riducendola in fin di vita. E' successo all'alba a Lutago, in provincia di Bolzano. A dare l'allarme è stata la figlia dopo avere udito l'alterco tra i suoi genitori. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno trovato la donna a terra, sfigurata dai colpi. Portata in ospedale è in gravissime condizioni. Arrestato il marito di 52 anni.