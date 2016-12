Calcioscommesse, lo zingaro: "Le partite di A sono in vendita". E spunta un Mister X...

Raggiunto in Serbia per un'intervista dalla Gazzetta dello Sport, il cosiddetto zingaro ("ma in realtà sono mussulmano") esordisce lamentandosi della condizione di latitante: "Non è vita questa. L'errore più grande che ho fatto è stato quello di non costituirmi subito. Sono fuori dalla Serbia da 15 anni, ho vissuto in cinque paesi diversi. Ma il peggio è che sto distruggendo la vita di mia moglie e mia figlia, che in Svizzera aveva tutto e poteva frequentare una buona scuola". E poi si passa allo scandalo scommesse e al suo ruolo: "In Italia mi vedono come un mafioso, ma non ha mai truccato personalmente partite o minacciato qualcuno. Compravo informazioni per scommettere e basta, ma ora ho smesso, le scommesse sono una brutta malattia". E aggiunge: "Sono pronto a raccontare tutto quello che so".

Mister X

Tra i nuovi elementi che Gegic potrebbe fornire ai magistrati spunta un "mister X" che potrebbe aprire un nuovo, importante, fronte dell'inchiesta: "Io e Hristiyan (il suo socio, anche lui ricercato e latitante) abbiamo incontrato un paio di volte un signore sulla sessantina, alto meno di 1,80, un po' sovrappeso, quasi pelato. Ce l'ha presentato Bellavista, aveva più di dieci telefonini. non ricordo il suo nome, ma voleva venderci gare combinate di serie A dove erano coinvolte squadre del sud. Ci diceva 'andate sul sicuro con me', ma voleva 600mila euro, troppi".

Siena ma non Conte

Dall'intervista poi escono altri dettagli importanti: "Carobbio ci ha detto che nello spogliatoio del Siena scommettevano quasi tutti, ma su Antonio Conte non so nulla". "Una tv italiana mi ha persino offerto 5 mila euro per parlare di lui, ma io ho rifiutato, non ho nulla da dire, mai visto, mai sentito, mai provato a contattarlo".

Mauri

"Io non l'ho mai incontrato, forse l'ha fatto Hristiyan. In quel periodo giocavo nel Chiasso e non avevo tempo, ma lui aveva molti altri contatti, si muoveva anche senza di me. Comunque lo dirà al magistrato quando si consegnerà, dovrebbe farlo anche lui, è stanco come me. Magari ha la faccia da delinquente per via della cicatrice, ma non lo è".

I falsi

Negli atti si parla di un incontro avvenuto in autostrada con tre falsi giocatori e anche del bluff della partita Inter-Lecce, questa la versione di Gegic: "Conoscevamo Erodiani tramite Bellavista, ci dice che aveva in mano un portiere di A (Paoloni, ndr) e sapeva da alcuni giocatori dei risultati sicuri. Hristiyan gli dice che vuole incontrarli. (...) Ma non erano loro, ci voleva fregare, così quando ci dice che Genoa-Lecce sarà un pari con over non mettiamo neanche un euro. E il bello è che poi la partita finì 2-2".

Inter-Lecce

"Erodiani allora rilancia per Inter-Lecce e assicura un 1 con over 3,5. Ci mette in contatto con un finto Corvia via internet, ma Hristiyan non era uno sprovveduto, conosceva persino i tatuaggi di Corvia e quando gli chiede di mostrarli quello non sa che fare. Era l'ennesima bufala, poi ho letto che quel tizio era Paoloni."

Italia e Asia

"Le scommesse sono una malattia - continua Gegic - molti giocatori iniziano per scherzo, ma poi è come una droga. In Italia da sempre le ultime partite sono un mercato, ci sono presidenti che così mettono a posto i conti. Ma il problema vero è la criminalità, quella tosta." E spiega come funzionano le scommesse in Asia: "A Singapore sulle gare di A è possibile puntare sul live (durante la gare) anche 15mila euro per volta. In venti minuti si possono fare moltissimi soldi. (...) Le scommesse sono una piaga mondiale, non so come si possono fermare. Bisognerebbe blindare i giocatori, i dirigenti, gli arbitri. Dipende tutto da loro."