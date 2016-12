Delitto Scazzi, Sabrina: "Non ho ucciso Sarah"

foto Ansa Correlati Tutto sul giallo di Avetrana 19:46 - Sabrina Misseri, imputata dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto per l'omicidio della cugina 15enne Sarah Scazzi, ha proclamato in aula la sua innocenza. "Sarah non l'ho uccisa io", ha detto senza alcuna esitazione, rispondendo, dopo nove ore di interrogatorio, a una domanda del suo legale, Franco Coppi. - Sabrina Misseri, imputata dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto per l'omicidio della cugina 15enne Sarah Scazzi, ha proclamato in aula la sua innocenza. "Sarah non l'ho uccisa io", ha detto senza alcuna esitazione, rispondendo, dopo nove ore di interrogatorio, a una domanda del suo legale, Franco Coppi.

Per tutto l'interrogatorio Sabrina ha risposto alle domande dei pm con numerosi "non so" e "non ricordo". Dopo la pausa, però, è apparsa più sicura di sé, anche se ha ceduto nuovamente alla commozione - dopo le lacrime della scorsa udienza - quando ha ricostruito le fasi della sera in cui in diretta tv seppe della morte di Sarah e poi da alcuni giornalisti seppe che suo padre aveva confessato l'omicidio.



"In incidente probatorio papà ha detto il falso"

La giovane ha anche smentito punto per punto le accuse che le sono state rivolte da suo padre, Michele Misseri, che l'ha indicata come responsabile dell'omicidio di Sarah. "Mio padre - ha dichiarato - ha detto il falso nell'incidente probatorio".