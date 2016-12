Napoli, tentata rapina a famiglia: ferito bimbo

foto Ansa 16:55 - Un bambino di 4 anni è rimasto ferito ieri sera a Napoli in un tentativo di rapina ai danni del padre. I malviventi hanno tentato di rubare un Rolex a un 28enne che però è scappato con la sua auto. I rapinatori allora hanno sparato un colpo contro la macchina, colpendo il lunotto posteriore, che è andato in frantumi. Il bambino è rimasto lievemente ferito dai pezzi di vetro. - Un bambino di 4 anni è rimasto ferito ieri sera a Napoli in un tentativo di rapina ai danni del padre. I malviventi hanno tentato di rubare un Rolex a un 28enne che però è scappato con la sua auto. I rapinatori allora hanno sparato un colpo contro la macchina, colpendo il lunotto posteriore, che è andato in frantumi. Il bambino è rimasto lievemente ferito dai pezzi di vetro.

Erano poco dopo le ore 20.30 quando in due, con il volto coperto da un casco, si sono avvicinati al 28enne che era alla guida della sua vettura. Uno dei due gli ha puntato una pistola contro per costringerlo a consegnare l'orologio Rolex che aveva al polso. La vittima d'istinto ha spostato l'arma ed è scappato via. Nel frattempo il malvivente ha sparato un colpo di pistola che ha colpito il lunotto della vettura.



Il piccolo di 4 anni ha avuto escoriazioni al collo e all'orecchio sinistro, giudicate guaribili in 7 giorni dai sanitari dell'ospedale Loreto Mare. Al momento dei due delinquenti nessuna traccia. Nel corso di controlli sulla vettura i militari dell'arma hanno trovato e sequestrato un bossolo calibro 9 e una ogiva