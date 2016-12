Strage di Rossano: rissa delle onoranze funebri

16:40

- Dopo il dolore per la perdita dei cari anche la disperazione di una nuova violenza. I parenti delle vittime accorse a Rossano dopo l’incidente ferroviario hanno dovuto subire un trattamento davvero grottesco: gli operatori delle onoranze funebri arrivati sul posto hanno dato vita ad una vera e propria rissa per contendersi i corpi dei loro cari defunti. Anche le forze dell’ordine presenti restano allibite di fronte alla scena e faticano a riportare la calma.Gli spintoni, le intimidazioni e poi la rissa, senza alcun riguardo né per le salme, né tantomeno per i parenti: “Quelli sono tutti miei, sono stato avvisato dall’ospedale, sono arrivato per primo”. I concorrenti però hanno un’idea ben diversa: “No, facciamo uno a testa”.I corpi vengono gettati a terra mentre gli agenti delle pompe funebri si insultano e si accapigliano fino a lanciarsi pietre. I parenti dei defunti increduli e disperati li attaccano: “Vergognatevi, questo è il mio sangue, non sono dei cani questi sono esseri umani” e mentre si affrettano a raccogliere quante più salme possibili gli urlano ancora: “Fate schifo, tutto questo per quattromila euro”.