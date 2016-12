foto Splash News

10:44

- C'è anche Fabio Riva, amministratore delegato dell'Ilva, tra gli arrestati nell'ambito delle inchieste sull'azienda di Taranto. Con lui sono finiti in carcere Luigi Capogrosso, ex direttore dello stabilimento, e l'ex consulente Girolamo Archinà. Ai domiciliari il patron dell'Ilva, Emilio Riva, Lorenzo Liberti, ex rettore del Politecnico di Taranto, Michele Conserva, ex assessore all'ambiente della Provincia, e l'ingegner Carmelo Dellisanti.