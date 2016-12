foto Meteo.it Correlati Meteo, in arrivo freddo e maltempo

Le previsioni meteo in diretta

Oggi avremo ancora una giornata tutto sommato tranquilla. Poi da domani torna il maltempo, mentre nel fine settimana arriva un clima decisamente invernale, soprattutto al Nord. Oggi dunque vivremo una giornata un po' più grigia e piovigginosa al Nord, in attesa dell'arrivo della perturbazione n. 6 di novembre: si tratta di una nuova perturbazione atlantica che, denominata "Medusa", tra domani e mercoledì porterà forte maltempo con piogge abbondanti e nevicate diffuse sulle Alpi.

I fenomeni più intensi e, di conseguenza, le situazioni maggiormente critiche saranno più probabili al Nordovest, sulle Venezie e in gran parte delle regioni tirreniche: in 48 ore su queste zone potranno infatti accumularsi dai 100 ai 200 mm di precipitazione. Questa fase sarà accompagnata da venti di Scirocco che manterranno un clima relativamente mite, mentre sarà seguita dall'irruzione di aria molto più fredda che determinerà un sensibile calo termico a partire dalle regioni settentrionali, al punto che, entro il prossimo fine settimana, piomberemo in una situazione decisamente più invernale.



Oggi molte nubi e locali nebbie e foschie

Quella di oggi sarà una giornata grigia con molte nubi e locali nebbie e foschie; nubi accompagnate da deboli e isolate piogge o pioviggini su Alpi, regioni di Nordovest e zone costiere della Toscana. Quota neve sulle Alpi intorno ai 2000 metri. Nelle regioni del Centrosud altra giornata stabile e in prevalenza soleggiata ma attenzione alle nebbie presenti nelle valli del Centro Italia che localmente potrebbero insistere anche nelle ore centrali del giorno; qualche banco di nebbia mattutino anche in Campania e Puglia. Temperature ancora miti per questo periodo con valori fino a 5, 6 gradi sopra la media, fino a punte oltre i 20 gradi al Sud. Venti deboli meridionali.



Le previsioni per domani

La perturbazione numero 6 di novembre porterà domani piogge un po' su tutto il Nord, tranne che in Emilia Romagna, su Toscana, Lazio e, in forma più debole, sull'Umbria. Queste precipitazioni potranno essere abbondanti e anche di forte intensità nella zona compresa tra Valle d’Aosta e alto Piemonte. Nevicherà sull'arco alpino fino a quota 1600-1700 metri. Al Sud la giornata di domani si conferma piuttosto tranquilla, con diversi sprazzi di sole in molte regioni. Temperature massime in ulteriore aumento sulle regioni meridionali e lungo l’Adriatico.



In arrivo neve sulle Alpi ed acqua alta a Venezia

Nonostante il peggioramento sia già evidente nella giornata di oggi al Nord, è previsto per domani l'arrivo del nucleo centrale della perturbazione numero 6 di novembre. Si tratta di una nuova, intensa perturbazione di origine atlantica che sta portando forte maltempo sulle Isole Britanniche, in Francia e sulla Penisola Iberica, per poi approdare sul nostro Paese. Un primo peggioramento lo stiamo già vivendo in queste ore con le prime deboli piogge al Nord. Il vero maltempo arriverà però tra domani e mercoledì, portando abbondanti nevicate sulle Alpi e l'acqua alta a Venezia.



Da giovedì termometri in picchiata

Da giovedì la discesa di una massa d'aria polare, in queste ore confinata ancora sul Nord Europa, provocherà un calo delle temperature, che potranno registrare valori anche di 4-8 gradi inferiori rispetto a quelli attuali, soprattutto al Nord. Il freddo quindi arriverà sul nostro Paese proprio in coincidenza con l’inizio dell’inverno meteorologico, ossia il 1° dicembre.