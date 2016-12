foto LaPresse

12:20

- Il cadavere di un uomo, dell'apparente età di circa 35 anni, è stato recuperato dalla polizia fluviale e dai vigili del fuoco in Lungotevere a Ripa, in prossimità di Porta Portese a Roma. Ad avvistare il cadavere è stato un ciclista che percorreva la pista ciclabile ed ha avvisato il 113. L'uomo non è stato ancora identificato. Sono posto il magistrato di turno e il medico legale.