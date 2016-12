Il pasticciaccio parte quando il Tribunale di Rialto viene chiuso per motivi di sicurezza. Si cercano soluzioni tampone per evitare la paralisi dei processi. A quel punto intervengonole Assicurazioni Generali che mettono a disposizione la vecchia sede nelle Procuratorie Vecchie. 100 finestre su 152 metri: un gioiello dell’architettura veneziana costruito nel 1100 e ristrutturato a fine ‘500.

Tra canone d’affitto e spese il Comune si accorda per versare1,4 milioni di euro l’anno per sei anni alla Compagnia del Leone.

Qualche mese dopo procura e tribunale tornano a Rialto, dove il vecchio edificio è stato messo in sicurezza. Nell’edificio in centro restano la polizia giudiziaria, l’Antimafia e i tre giudici di pace.



A fine 2003 il Comune chiede un’ulteriore proroga del contratto in attesa di realizzare una Cittadella della giustizia a piazzale Roma. A inizio 2010 il miracolo: Antimafia e polizia giudiziaria traslocano nei nuovi uffici.

Le tre toghe restano in Piazza san Marco. I costi della sede nel frattempo livitano fino a 2,6 milioni di euro l’anno, 866 mila euro per ogni scrivania. La speranza è quella che tra un anno anche loro traslochino in un’altra sede. A quanto pare è stata già individuata.