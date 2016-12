In previsione della giornata e dopo i gravi incidenti di metà novembre in un'analoga manifestazione, nella Capitale era stato proclamato lo stato di allerta massimo tra le forze dell'ordine. Per scongiurare scontri pericolosi il ministro Cancellieri aveva annunciato che chi indossava un casco durante i cortei sarebbe stato denunciato e raggiunto dal provvedimento di arresto differito. Ma non ce n'è stato bisogno.



Il corteo non autorizzato degli studenti che manifestavano per la scuola pubblica a Roma si è sciolto senza incidenti e con il solo lancio di qualche petardo. La protesta si è conclusa davanti al Colosseo. Obiettivo degli studenti sono stati i palazzi del potere. Il centro della Capitale era off limits. Ma non si è verificato nessun assalto alle sedi istituzionali.