foto Ansa

18:22

- La protesta degli studenti e dei sindacati, che hanno manifestato per la scuola pubblica a Roma, si è conclusa senza incidenti. Nella Capitale l'allerta era massima. Gli unici episodi di rilievo sono stati il lancio di petardi contro il ministero della Giustizia e i cori antisionisti "Lo Stato di Israele va distrutto". Per scongiurare problemi con le forze dell'ordine, erano previsti la denuncia e l'arresto differito per chi indossava un casco.