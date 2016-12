Non scordiamo il 25 novembre

foto Da video

Resta il fatto grave che proprio laddove le differenze dovrebbero fondersi, i rapporti di affetto dovrebbero contaminarsi e crescere per dar vita ai migliori modelli, si producono prevaricazioni, odii, volontà criminali. Tante le forme, tante le vittime. E forse potrebbe iniziare a far breccia l'idea di una giornata mondiale contro le violenze in famiglia visto che i cambiamenti sociali propongono ogni giorno anche la gravità di violenze psicologiche all'interno della coppia che non conoscono differenza di direzione. Così come il disastro sociale dei figli usati come vere armi nei conflitti tra adulti altro non è che violenza, violenza dalle peggior specie. Ma il 25 novembre continua ad avere un significato drammaticamente esclusivo: quello della violenza originata nella condizione di vantaggio, di forza. La violenza sulle donne affonda le radici in una società che ancora riserva gran parte delle possibilità di carriera e guadagno agli uomini: resta ancora lontano l'obiettivo della madre di tutte le pari opportunità, cioè il lavoro. In una cultura sessuale ancora gravata da sacche di non rispetto, di senso di possesso, di voglia di prevaricazione. In una supremazia fisica che la natura non può non concedere, ma che all'essere umano sarebbe riservato il dovere di contrastare con le armi del rispetto e della nonviolenza. Oggi qualcuno sicuramente cercherà di porre polemicamente all'attenzione le altre forme di violenza che gravano sui rapporti tra uomo e donna. Qualcuno cercherà di mettere violenze diverse su un piano uguale. E sbaglierà. Perchè la diversità non è classifica di gravità, di importanza, ma la condizione indispensabile per affrontare i drammi per quello che davvero sono, nelle origini che trovano, nelle ferite che producono. Confondere in una triste gara di rilievo può portare solo a spingere in angoli bui di silenzio e di isolamento ogni vittima, di ogni sopruso: cioè fare esattamente quello che i violenti - tutti i violenti - si augurano.