Faida Scampia, arrestato il capoclan Abate

foto Da video Correlati 'Ndrangheta, blitz contro cosca Bellocco 11:47 - I carabinieri hanno catturato a Napoli Mariano Abete, 21 anni, reggente dell'omonimo gruppo camorristico. Sul latitante pendeva un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, con l'accusa di associazione mafiosa finalizzata al traffico di droga. Abete era uno dei ricercati per la nuova faida di Scampia. - I carabinieri hanno catturato a Napoli Mariano Abete, 21 anni, reggente dell'omonimo gruppo camorristico. Sul latitante pendeva un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, con l'accusa di associazione mafiosa finalizzata al traffico di droga. Abete era uno dei ricercati per la nuova faida di Scampia.

Il ragazzo è stato trovato in un nascondiglio ricavato tra 2 pareti al quale si accedeva tramite una parete mobile con apertura azionata a telecomando nella casa della madre.



Abete era stato inserito in un elenco di cinque super-latitanti, diffuso a fine ottobre, come invito rivolto alla cittadinanza napoletana a collaborare alle ricerche dei presunti capoclan di Scampia.



Restano ancora latitanti Mario Riccio, 21 anni, Antonio Mennetta, 27, e Marco Di Lauro, 32. Nei giorni scorsi era stato infatti catturato Rosario Guarino, 29 anni, detto "Joe Banana", capo del gruppo cosiddetto dei "girati" dopo che si era ribellato agli scissionisti.